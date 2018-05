Il capitano della Roma Daniele De Rossi si è così espresso ai microfoni di Premium Sport sulla partita di Champions tra Roma e Liverpool, che ha consegnato la finale ai Reds nonostante il 4-2 per la Roma: "Il primo rigore, quello di mano, l'avevo visto bene dal campo. Ho chiesto a Edin ma mi ha detto che forse non l'aveva presa di mano. Questo fa capire che forse non era facilissimo da vedere. Il secondo mi sembrava fuorigioco netto ma poi ho visto non esserlo. Tutto pesa, anche l'andata. Non è discorso di non crederci o farlo tardi: all'andata siamo andati in bambola. Il gol sfortunato preso oggi avrebbe tagliato le gambe a chiunque e invece siamo rientrati ben due volte. Forse il rigore e il rosso avrebbe cambiato l'inerzia. Magari non saremmo passati lo stesso ma c'era il frutto di quanto detto negli spogliatoi: volevamo fare subito il 3-2. Ho ringraziato i ragazzi e ho detto loro che dobbiamo arrivare almeno terzi o quarti per riprovarci l'anno prossimo, per voler provare anche a vincere. Abbiamo visto che non siamo così scarsi. Per la dimensione che vogliamo avere serve una finale ogni tre anni, non ogni trenta. Si è ricreato un qualcosa che non vedevo da quando ero bambino: serate piene di orgoglio, amore e romanismo. Li abbiamo riconquistati, ora siamo un tutt'uno e non si può fallire questo finale. Tanta gente dopo il Camp Nou pensava solo a salvare la faccia, noi ci credevamo. E anche stasera. Abbiamo onorato tutti i discorsi fatti prima della partita. Mi auguro che rimanga quest'intelaiatura di giocatori con il pelo sullo stomaco che può far sognare anche in campionato e non stare a 20 punti da Napoli e Juve".