"Mi dispiace non aver vinto tanto con la Roma ma vivo bene la mia carriera. Quando ho scelto di restare l'ho fatto per un motivo, ed ero consapevole che professionalmente forse non era la cosa migliore, se la vediamo da un punto di vista puramente professionale ed extrasentimentale non era il massimo della scelta". Daniele De Rossi, in conferenza stampa congiunta con Giampiero Ventura, parla della sua carriera in giallorosso. "Dispiace perché ci siamo andati vicino tante volte e quando succede così significa che sei ancora molto lontano. Nessun rimpianto, quello viene quando sei a casa sul divano a guardare una finale di Champions o qualche altro grande match europeo e dici ‘peccato non aver mai giocato una partita così’. Tutto qui, le soddisfazioni da quel punto di vista le ho vissute con l’Italia, ma anche qualche serata di gloria l’ho vissuta con la Roma, questa è stata sempre la nostra dimensione".