Il Torino cambia strategia su Leandro Castan. Come riportato da Tuttosport, il club granata non sarebbe più intenzionato ad esercitare l'opzione per riscattare a titolo definitivo il difensore brasiliano dalla Roma. Il Torino punta piuttosto ad ottenere dal club giallorosso il rinnovo del prestito, con un pagamento parziale dell'ingaggio. In caso contrario il brasiliano potrebbe far ritorno a Trigoria la prossima estate.



Stessa situazione per Juan Manuel Iturbe, che il Torino tratterrebbe solo in caso di un rinnovo del prestito e con un sostanzioso contributo dell'ingaggio (i due terzi dello stipendio) a carico dei giallorossi.