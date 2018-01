De Vrij 'facce sto favore. "E ora vinciamo insieme". A Roma il rinnovo del difensore della Lazio de Vrij, proprio nel momento in cui avrebbe potuto scegliere un nuovo club, vicinissimo a scadenza contrattuale, viene osannato sui social network. Letteralmente invase le foto Instagram del difensore: l'ultima, datata 2 giorni fa, quando era ancora in vacanza a Dubai, viene commentata con dovizia di ringraziamenti. Le voci di un suo rinnovo vicinissimo fioccano, e di riflesso i social già i social ringraziano, sentitamente.



UN FAVORE - I tifosi della Lazio affollano ogni immagine postata da de Vrij, convinti che il rinnovo, pur in ottica futura cessione, sia comunque un gesto importante, di riconoscenza, da parte di uno dei pilastri della squadra di Inzaghi. Non importa che sia stato tutto ufficializzato o meno, già scrivono: "Grande Stefan per il rinnovo", "Grazie Stefan". Una fetta della piazza social dà credito alle voci di rinnovo, le innalza a realtà (non ci sono ancora ufficialità), e le trasferisce sulla bacheca del giocatore. Che è stata campo di battaglia per il rinnovo, su tutti i fronti: il difensore è stato subissato di richieste di rinnovare, GIF con firme, penne, controfirme. Non solo: i compagni di squadra, da Felipe Anderson a Strakosha, in varie Stories su Instagram hanno fatto di tutto per convincerlo a restare. Sulle sue foto di profilo di Facebook (cambiate di recente, indizio?) gli dicono semplicemente: "Hai cambiato tutte le immagini...diccelo e facce stappa' sta bottiglia Ste'...".



CONNESSIONE - Un diluvio di affetto, messaggi motivazionali, richieste, preghiere: sul web è partita anche una petizione per farlo rimanere, a dimostrazione di una forte connessione con il popolo biancoceleste. Che comunque sottolinea, all'ennesima foto (di 2 giorni fa), che lo ritrae con un gruppo di amici: "Ti scroccano (si fanno pagare tutto ndr) sempre 'sti amici tuoi, e poi fai er prezioso (ti fai pregare ndr) per il contratto". Severo, ma finanziariamente giusto.