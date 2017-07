Gregoire Defrel è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Accompagnato dal suo agente Giampiero Pocetta, l'attaccante francese ormai ex Sassuolo è arrivato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, accolto dai dirigenti giallorossi Monchi e Baldissoni.



Ecco le sue dichiarazioni: "Sono contento di essere in una grande squadra, non vedo l'ora di iniziare. Non ho ancora parlato con Di Francesco. Forza Roma!".

Domani si sottoporrà alle visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart prima di firmare il contratto col club giallorosso.