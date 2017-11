E' in vena di ricordi, Alessandro Del Piero. Ricordi di un calcio giocato impresso in fotografia. In Russia, dove è impegnata l'Argentina di Sampaoli e dove, il prossimo anno, si terranno i Mondiali di calcio, prima ha scattato una foto con altre tre leggende: Zidane, Kakà e Xabi Alonso; poi, nella giornata di oggi, si è messo in posa con i talenti più puri dell'Albiceleste: Sergio Aguero, Paulo Dybala e Lionel Messi. Pinturicchio insieme al Kun, la Joya e la Pulga, quattro supereroi pieni di classe che hanno in comune il numero sulle spalle: il 10.



CHI LO INDOSSEREBBE? - Il 10 della Juve, il 10 del City, il 10 de passato e il 10 di Barcellona e Argentina. Postata la foto sui social, la leggenda della Juventus ha accompagnato il tutto con una domanda: "E se giocassimo tutti insieme? Chi indosserebbe la maglia numero 10?". A voi la risposta...