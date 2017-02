Un messaggio rivolto alla squadra dopo la vittoria ottenuta sul campo del Borussia Monchengladbach. Il presidente onorario della Fiorentina, Andrea Della Valle, prima dell'inizio della seduta di ieri, alla quale ha assistito direttamente, si è complimentato con Bernardeschi e ha rivolto un messaggio preciso gruppo: "Col Borussia avete fatto un'impresa, ora bisogna continuare a lottare: nulla è perduto”. L'ultimo passaggio è riferito al campionato, competizione nella quale la Fiorentina è ancora in corsa, sia pur attardata in classifica, per conquistare un posto in Europa League. A riportare le parole di Della Valle è Tuttosport.