Un dolore lacerante come quello per la scomparsa di Davide Astori può solo unire. Diego e Andrea Della Valle sono arrivati in Santa Croce quasi insieme, con un applauso che è scattato sincero come una abbraccio nel silenzio assordante della piazza. Nel dolore e nell’incredulità riescono a rinascere sentimenti profondi e sinceri. Andrea è commosso, Diego ascolta e risponde battendosi la mano aperta sul cuore. Un gesto forte e significativo, per essere di nuovo insieme per la Fiorentina e soprattutto per Astori, che ha lasciato un vuoto incolmabile in cui i due fratelli si sono piombati per stare accanto a familiari e squadra. Quello scambio di applausi e gesti ha raccontato dell’amore che deve tornare a legare la famiglia Della Valle alla città e alla squadra. Lo scrive La Nazione.