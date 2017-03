Il gruppo Tod's che fa capo a Diego Della Valle ha chiuso il 2016 con i ricavi in leggero calo (-3,2%), passando comunque la barriera del miliardo di euro. Per l'esattezza l'ultimo bilancio segna ricavi per 1,004 miliardi. In calo anche l'utile netto che passa, secondo i dati forniti da Market Insight da 92,7 ad 86,3 milioni di euro, ma ci sono segnali in controtendenza perché molto positivo è stato l'ultimo trimestre e anche l'avvio del 2017.



Ricavi invariati dunque, così come la voglia di investire sulla Fiorentina (squadra) rimasta al palo da un bel po' di anni. Discorso diverso, almeno potenzialmente, quello sul nuovo stadio: un progetto da 420 milioni che però ha dei problemi che deve ancora superare prima di essere effettivo.