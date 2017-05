Di derby se ne intende: Marco Delvecchio, ex bomber della Roma, non ha mandato giù la prestazione dei giallorossi nella stracittadina. "Anche noi abbiamo perso dei derby. Ma abbiamo perso sempre giocando, puoi anche perdere però vedere una Roma così senza mordente fa tristezza. Non so cosa dire oggi, ho visto una squadra svuotata in tutti gli effettivi. Perché è stato tolto De Rossi in una partita del genere? Per dare la fascia a Totti? Bisognava togliere un altro, non è così che rispetti Totti. Una squadra come la Lazio gioca in una sola maniera, col contropiede sulle fasce. E la Roma cosa ha fatto? Invece di aspettare si è buttata in avanti, ad un certo punto ho visto addirittura De Rossi che invitava tutti a salire".