La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. La società più attiva di giornata è la Feralpi Salò che sorpassa il Catania nella corsa a Alcibiade (Paganese) e chiude i rinnovi di Caglioni, Ranellucci e Staiti. L’Alessandria ingaggia il terzino sinistro Pastore (Francavilla). Gusu (Borgosesia) firma un triennale con l’AlbinoLeffe. Il Renate preleva Simonetti (Parma). Boffelli (Atalanta) verso il Mestre. Il Padova ci prova per Guidone (Reggiana). Bis Pontedera: ecco Pandolfi (Pistoiese) e Marinca (Millennium Giarmata). Il Siena è in pressing per Cristiani (Como). Nuova idea per l’attacco della Pistoiese: Cori (Santarcangelo). La Lucchese ha chiesto Di Nolfo al Perugia. Gelonese (Ancona) firma con la Sambenedettese che ci prova per Joao Silva (Salernitana). Mantovani (Salernitana) nel mirino della Paganese. Figlio d’arte per il Francavilla: ingaggiato Nicolas Delvecchio (Anzio), figlio dell’ex attaccante di Roma e nazionale Marco Delvecchio. Il Lecce riprende il portiere Perucchini (Bologna). Primi due acquisti per il Matera: Stendardo (Taranto) e Maciucca (Latina). La Reggina riprende Bianchimano (Milan). Moi (Vibonese) piace al Siracusa. Il Trapani ingaggia Taugourdeau (Piacenza) e stringe per Ferretti (Gubbio). Aresti (Ternana) si accasa all’Olbia.

Capitolo allenatori: la Reggiana conferma al timone Leonardo Menichini, mentre l’Akragas aspetta il sì di Lello Di Napoli all’offerta di rinnovo biennale del contratto. Infine è ufficiale l’arrivo di Zocchi (ex settore giovanile Juve) al Vicenza come direttore sportivo.