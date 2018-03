Un nome noto al mercato italiano, un obiettivo che può diventare caldo per la Juventus la prossima estate. Moussa Dembelé, centrocampista classe '87 del Tottenham, continua ad avere una situazione contrattuale molto allettante per quelle squadre che gli hanno messo addosso gli occhi negli ultimi tempi; l'attuale accordo scade a giugno 2019 e, come riferito al quotidiano belga La Derniere Heure, l'ipotesi rinnovo non rappresenta al momento un argomento di stretta attualità.



RINNOVO, NESSUNA FRETTA - "A inizio stagione avevo problemi fisici e dissi che avrei voluto aspettare la fine del campionato per valutare le mie condizioni e parlare con la società. Parlare di rinnovo a metà stagione mi avrebbe tolto energie; provate a immaginare se avessi ricevuto un'offerta non soddisfacente e non mi fossi sentito apprezzato, sarebbe stato devastante. Al momento sono molto felice al Tottenham e non penso a un grande trasferimento; dopo il Mondiale, prenderò una decisione. Non sono a conoscenza dell'interesse di altri club, ma ho comunicato al mio agente di aspettare l'estate per valutare le proposte". Dietro le parole di Dembelé si cela la volontà di aspettare l'offerta più vantaggiosa e la Juve, oltre ai profili già noti di Emre Can e Pellegrini valuta la candidatura forte anche di Moussa Dembelé.