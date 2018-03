L'allenatore del Deportivo La Coruna Clarence Seedorf ha parlato a Marca delle difficoltà incontrate alla guida del club galiziano, con cui non ha ancora conseguito alcuna vittoria in Liga: "Sono giorni molto intensi, con molto lavoro, con situazioni complicate e con molti aspetti da correggere e migliorare, la verità è che non me l’aspettavo un inizio così. Sì, è vero che abbiamo fatto delle buone partite dove meritavamo di vincere anche con più di una differenza reti, ma in altre abbiamo commesso degli errori che ci sono costati molto caro come a Girona e Getafe".