Sta per aprirsi il sipario sulla 25esima giornata di Serie A e tutta l’attenzione è rivolta al Derby della Mole. Domenica alle 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino Torino e Juventus sono pronte a darsi battaglia nel derby. Il Torino vuole continuare la striscia positiva che sta caratterizzando la gestione Mazzarri, la Juventus è decisa a lasciarsi subito alle spalle il pareggio casalingo con il Tottenham e continuare l’inseguimento al Napoli capolista. Sulla lavagna di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, è favorita la Juventus, la sua vittoria è infatti proposta a 1,73 mentre il pareggio è quotato a 3.60. Più improbabile una vittoria del Torino che vale 5 volte la posta. Nella sfida tra i due bomber in campo - Belotti e Higuain - ancora una volta a prevalere è il bomber argentino, una sua rete è proposta a 2.00. Anche gli scommettitori sono orientati per la vittoria juventina, il segno 2 ha raccolto l’85% delle preferenze.