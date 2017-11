Roma-Lazio, derby tra cantattaccanti. In principio era Giorgio Chinaglia. L'attaccante e indimenticata bandiera della Lazio non ha mai negato la sua passione per la musica, tanto da incidere addirittura un brano, nel 1974, dal titolo "(I'm) football crazy", colonna sonora de "L'arbitro" con Lando Buzzanca. Long John non è entrato nel mondo della musica soltanto come cantante, ma è stato anche spesso fonte di ispirazione di gruppi e artisti. Come nel caso degli Squallor, che gli hanno dedicato addirittura un pezzo ("Il vangelo secondo Chinaglia") e soprattutto del grande Rino Gaetano, che lo cita in un verso della splendida "Mio Fratello è figlio unico".



La Roma, dalla sua parte del palco, può schierare una rockstar mancata ma non troppo. Pablo Osvaldo, che con la Roma di Zeman ha segnato 27 gol, ha abbandonato il calcio a soli 30 anni per dedicarsi alla sua vera passione, il rock and roll. Dani ha traghettato la sua anima ribelle da Johnny Depp (uno che ha suonato con Noel Gallagher ed Eddie Vedder) dal campo ("Caro calcio, iniziavo ad odiarti", ha di recente dichiarato) fino ai piccoli palchi di pub e locali, dove si esibisce con la sua band, i Barrio Viejo. Con il suo gruppo, l'ex attaccante dà libero sfogo al suo amore per il blues, in particolare per Muddy Waters, Chuck Berry e i Rolling Stones. Anche la rosa attuale della Lazio si è cimentata in sala d'incisione e lo hanno fatto non più di un anno fa, cantando l'inno "Vola Lazio Vola", scritto da Tony Malco.



Roma e Lazio possono contare anche su una lunga serie di tifosi tra i cantanti, basti pensare ad esempio ad Antonello Venditti e Claudio Baglioni per i giallorossi oppure a Tiziano Ferro e Marco Mengoni per i biancocelesti. Ma che musica ascoltano i calciatori che si affronteranno nel derby di questa sera? Il capitano giallorosso De Rossi sembra essere quello con l'orecchio più sopraffino e si carica con gruppi leggendari e di pura classe come Led Zeppelin, Metallica e Coldplay ma non ha mai negato di apprezzare anche la musica italiana, su tutti Lucio Battisti che (ironia della sorte) si dice fosse laziale.



L'artista più ascoltato negli spogliatoi della Roma del calcio, che riesce a mettere d'accordo tutti in questo momento, però, è Coez, artista eclettico che riesce a unire hip hop, pop e un pizzico di elettronica in una ricetta che solo quest’anno ha iniziato a spopolare. Silvano Albanese, il vero nome del cantante salernitano, è in tour dalla fine di ottobre per far sentire al pubblico, in una serie lunghissima di sold out, il suo ultimo disco "Faccio un casino" con l'ultimo singolo "La musica non c'è" (23 milioni di visualizzazioni in un mese su YouTube!). Il suo giro d'Italia di spettacoli si chiuderà, manco a dirlo, a Roma (con un doppio live al Palalottomatica in febbraio), nella sua Roma, città che lo ha adottato e che ispira la maggior parte dei suoi testi.



Sempre nella capitale, nella parte bene e borghese della città, è nato nel 2014 un collettivo trap, la Dark Polo Gang, che propone pezzi con testi poco comprensibili e convenzionali, tanto da essere criticati dalla scena hip hop più pura. Non si può dire lo stesso dei ragazzi della Primavera di Lazio e Roma, che impazziscono letteralmente per il quartetto trap hop, il cui successo "Cono Gelato" è cantato da tutti gli adolescenti in giro per l'Italia. Senza dimenticare "Totti e De Rossi".



Chiudiamo con un doveroso cenno a chi da domani per la prima volta non sarà nella rosa della Roma pronta ad affrontare un derby. Francesco Totti "è" il derby e nel calcio di oggi, questa settimana più che mai, si avverte la sua mancanza. Il pupone è un grande fan di Adriano Celentano, che è stato a suo modo anche il primo "rapper" italiano, e che con uno dei brani più "rappati" della sua discografia ci regala il titolo giusto per la situazione attuale del calcio italiano, fuori dal mondiale in Russia e guidata da una dirigenza di un livello basso e in continua discesa: Svalutation. Non ci rimane che consolarci con un grande derby di Roma.



Instagram: @vannipale



CLICCA SULLA GALLERY PER ASCOLTARE TUTTI I PEZZI CITATI IN QUESTO ARTICOLO