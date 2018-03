Le quote dicono Chievo, ma visti i risultati degli ultimi tre mesi si prevede un derby infuocato al Bentegodi. Contro il Verona, nel testa a testa di domani sera, la squadra di Maran cerca la seconda vittoria della stagione contro i rivali, e punti importantissimi per la corsa salvezza. Sarebbe solo il secondo successo da tre mesi a questa parte, ma nelle quote Microgame il «2» è comunque favorito, a 2,25. Dalla parte di Pecchia e i suoi, al momento penultimi in classifica, c’è l’incoraggiante vittoria contro il Torino nell’ultimo turno di campionato giocato e quella ottenuta proprio con il Chievo in Coppa Italia, a novembre: altri tre punti, riferisce Agipronews, pagherebbero 3,30, per il pareggio (che manca dal 2015) si scende a 3,25. Negli ultimi cinque scontri diretti sono arrivati altrettanti Goal, esito anche stavolta favorito (a 1,73) così come l’Over (1,78). La gara di andata, lo scorso ottobre, si chiuse con un’espulsione e con un rigore per parte: un altro cartellino rosso pagherebbe 2,70, ed è alla stessa quota l’assegnazione di un penalty (indipendente dalla squadra a cui verrebbe fischiato).