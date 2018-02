Al Napoli nel match di domenica contro il Bologna, dopo la vittoria della Juventus di sabato sera, servivano assolutamente i tre punti per tornare in vetta alla classifica. E così è stato, vittoria e squadra azzurra nuovamente capolista ad un punto di distanza dai bianconeri.

Presente al San Paolo a tifare Napoli una bellezza d'eccezione, che ha deliziato il pubblico sugli spalti: la biondissima modella Dessa Nunes!

E come non notarla? Fantasticamente fasciata in una maglia del Napoli, Dessa ha catalizzato l'attenzione delle telecamere che l'hanno ripresa più e più volte, così che anche il pubblica a casa ha potuto godere di cotanta abbondanza.

Della prorompente modella non si sa molto, eccetto che è brasiliana, vive tra Porto Alegre e Rio de Janeiro ed è tifosissima della squadra partenopea; in vacanza in Italia, non poteva dunque perdersi l'emozione che regala dal vivo il calore del San Paolo.

A fine gara, oltre ad esultare felice per la vittoria e ad aver postato una sua foto sul profilo Instagram con scritto 'Forza Napoli sempre', si è anche autoproclamata amuleto della squadra di Sarri: tutti i tifosi napoletani calorosamente ringraziano!

Ad averne di portafortuna così...