Dalla Germania rimbalzano nuove dichiarazioni del dg del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke a proposito della vicenda relativa al futuro di Ousmane Dembelé: "Dembelé non ci metterà sotto i suoi piedi. Dovremmo parlare del ruolo del glorioso Barcellona in questa vicenda. Giovedì scorso abbiamo incontrato i loro dirigenti e le nostre posizioni erano molto lontane. Il giorno dopo Dembelé non si è presentato agli allenamenti. Ci sono due possibilità. La prima è che il Barcellona paghi la somma che abbiamo chiesto e che non è quella che si scrive, ma lo fa molto prima del 31 agosto. Non trattiamo più: quello che vogliamo lo sanno. Se non lo faranno, Dembelé il 1° settembre giocherà per noi e penso possa ancora succedere, basta che si scusi con il club e con tutti i suoi compagni di squadra. Vedremo se tutto tornerà come prima".



Watzke ha poi aggiunto: "Già l'anno scorso Dembelé aveva parlato col Barcellona, ma poi aveva deciso di restare perché non vedeva spazio con Messi, Suarez e Neymar davanti a lui. Eppure l'ha sempre detto che un giorno avrebbe voluto giocare lì. Noi lo avvisammo: 'Non dopo una sola stagione. Ora vedo sotto al 50% le possibilità che parta. Comunicheremo ai nostri amici catalani che c'è una scadenza".