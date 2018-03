Il ct ad interim della Nazionale Luigi Di Biagio, designato dalla Federcalcio per guidare gli Azzurri nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra del 23 e 26 marzo, ha rilasciato un'intervista Rai Sport, nella quale ha affrontato anche l'argomento della possibile convocazione di Gianluigi Buffon: "Buffon e io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Lui si è voluto prendere qualche giorno per riflettere e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine sarò io a decidere se convocarlo, ma prima di qualsiasi decisione devo capire che cosa ha intenzione di fare".



Sulle indiscrezioni relative a un rapporto non idilliaco con Buffon: ''Leggere altre cose non mi infastidisce perché ognuno fa il proprio lavoro, però non sono considerazioni reali. Con Gigi, ci siamo sentiti anche stamattina e siamo d'accordo su ogni punto perché al centro di tutto c'è il bene della nazionale. A me piacerebbe che fosse con noi perché ho bisogno di lui, in campo, ma se non dovesse giocare per un qualsiasi motivo, anche fuori dal campo".