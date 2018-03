GIgi Di Biagio, ct della Nazionale, da Manchester presenta la sfida con l'Argentina: "Giocheremo con un 4-3-3, poi forse cambierà. È un match proibitivo, ma dobbiamo provare senza avere paura di ciò che abbiamo davanti. E sarà una serata importante per il sottoscritto, nel mio modo di lavorare non è cambiato nulla, il contorno sì, e di tanto. Speriamo in una ripartenza veloce, nella conferenza di Coverciano abbiamo evidenziato il dovere di ritrovare l'entusiasmo giusto, di cancellare quello che è successo qualche tempo fa e di prepararci in questo mini Mondiale. Queste quattro gare possono rappresentare un piccolo Mondiale".



Emozione? Di Biagio glissa: "Per ora non ne ho, magari mi verrà domani. Ma ho troppo da fare e non mi rendo conto, i ragazzi sono sereni, abbiamo lavorato molto bene in questi giorni. Critiche? Le leggiamo, perché è il nostro lavoro, ma poi andiamo avanti". Così invece su Icardi e Dybala: "Non ho molto da dire su quello che ha detto Sampaoli. Loro hanno molta scelta davanti, noi ne abbiamo di meno ma la nostra va benissimo. Rapportarmi rispetto a quelli che hanno altri non è una mia idea".



Il ct poi risponde su Balotelli e le provocazioni arrivate da Raiola: "Sampaoli ha fatto benissimo a parlare di Balotelli, è un buonissimo giocatore. Ma poi ci sono delle scelte da fare. Raiola? Lo conosco da 25 anni, ma è irrilevante quello che ha detto".