. Nel pre-partita di Anfield: ma come?Se gli lascia la profondità questi lo sbranano. Si guardi il Manchester United che col Liverpool ci ha vinto, stando basso, tutti dietro la linea della palla. Durante: bene i primi 25 minuti, però adesso è il momento di cambiare qualcosa, o no? Non vedi che praterie? Adesso vanno negli spogliatoi e si ripigliano. Niente, macché! Perché aspetta il quarto gol? Che ti dicevo, col 4-3-3 avremmo fatto una figura diversa...Nel post:Stare così alti non ha senso, è stato un suicidio tattico... Più o meno erano questi i commenti che circolavano. E lui, Di Francesco, cos’ha detto al termine del match? “Sono letture normali quelle che abbiamo sbagliato. Poi so già che da domani parlerete tutti di sistemi di gioco perché siete tutti esperti e allenatori. Puoi mettere tutti i numeri che vuoi, ma se non hai gli atteggiamenti giusti, non vinci i duelli - perché il calcio è fatto di duelli - e non sei determinato, allora rischi di prenderne cinque, sei, sette, come ne hai presi quattro al Camp Nou”.(“non ci siamo mossi adeguatamente sui palloni scoperti, scappavamo sempre in ritardo”). Facciamo ordine un momento e proviamo a ripartire dall’immagine qui sotto. Quello che vedete qui, secondo voi, è di per sé sbagliato? O è sbagliato solo contro il Liverpool di Klopp? Mi riferisco in particolare all’altezza della difesa a tre.C’è un colpo di testa sbilenco diche finisce dalle parti dell’infaticabile, il quale stacca e respinge lontano dalla propria area, sempre di testa. La Roma è schiacciata nella metà campo dei Reds e l’unica situazione critica sembra profilarsi sulla destra,. Il pallone cade oltre ai due di centrocampo, e. Firmino con un tocco salta il difensore greco, quindi imbuca per Mané. Fazio non ha lo stesso passo, ma il senegalese spara alto davanti ad Alisson, sopra la traversa.Ben più netta ed evidente quest’. Non bisogna infatti confondere i principi della difesa alta con gli errori tattici di un singolo.Salah è appena uscito da una strettoia lungo linea; era chiuso da Juan Jesus da una parte e Kolarov in raddoppio dall’altra. Ora però Kolarov gli ha lasciato qualche metro, e la palla si è scoperta improvvisamente. Un segnale per la difesa, che a questo punto dovrebbe scappare senza indugi.Niente di più invitante per il piede invertito di Salah. Lancio morbido per Firmino. Tutto troppo comodo.. E’ uno di quei duelli centrali persi di cui parlava Di Francesco al termine del match. Raccolto e difeso il pallone dalla prima aggressione di, giocatore fondamentale per Klopp, Dzeko crede ormai di potersi girare tranquillamente, e anziché appoggiarsi dietro o aprire di mancino per Kolarov, solissimo lungo la fascia, insiste in conduzione.. Se infatti nell’azione del secondo golChi si aspettava un pressing furioso da parte dei Reds, dal primo all’ultimo minuto, e in tutte le zone di campo, probabilmente sarà rimasto sorpreso. Vuoi per l’avvio coraggioso della Roma, vuoi per altre ragioni, il Liverpool martedì scorso non è partito forte. Anzi, sulle prime, la ricerca dell’ampiezza da parte dei giallorossi metteva in difficoltà i padroni di casa, che non riuscivano ad aggredire come al solito.. E la crescita offensiva del Liverpool che andava di pari passo con il suo aumento di intensità in mezzo al campo. Ecco un esempio,Fazio sceglie di rischiare e cerca centralmente De Rossi tra Firmino e Mané. La palla passa, ma nei paraggi c’è Henderson, che abbandona subito Nainggolan e si fionda sul capitano della Roma. Firmino dalla parte opposta non molla e lo insegue anche lui: è una morsa. De Rossi riesce tuttavia a toccare come può per Nainggolan: una situazione non proprio migliore. Dalla difesa è uscito infatti Van Dijk e Milner e Wijnaldum sono sopraggiunti ai lati., dove Salah tende a non tornare. L’esterno egiziano infatti si va spesso a collocare al centro dell’attacco, pronto ad attaccare la profondità in caso di ripartenza.. Saggiamente De Rossi, sempre pressato, qui si appoggia su Juan Jesus che a sua volta muove il pallone verso Kolarov. Ecco raggiunto uno sfogo laterale scomodo per i giocatori del Liverpool.Esemplare da questo punto di vista l’azione che ha portato al rigore trasformato da. Il terzino, puntato dall’esterno argentino, è preso in mezzo dall’inserimento di Strootman da una parte e dalla sovrapposizione di Kolarov dall’altra. Notate(che ha preso il posto di Salah) e Wijnaldum.A quel punto però spetterebbe al veloce, non più a, il duello col velocissimo egiziano.