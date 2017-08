Ci mancava solo l'infortunio di Abdullahi Nura, terzino destro appena rientrato dopo un anno di stop per un complicato infortunio al crociato, per completare la lista dei degenti in casa Roma. Al momento Di Francesco può contare su un solo terzino di ruolo: Aleksandar Kolarov.



Senza Peres uscito malconcio dalla sfida di Bergamo, Karsdorp, Emerson Palmieri e il giovane Luca Pellegrini out e con un Florenzi ancora in fase di rodaggio, al tecnico ex Sassuolo rimangono solo giocatori fuori ruolo da schierare in basso a destra.



Sabato sera, contro l'Inter di Spalletti, toccherà con ogni probabilità a Kostas Manolas lasciare il ruolo di centrale e spostarsi sulla fascia, come negli ultimi minuti contro l'Atalanta. Il greco in settimana è stato provato più volte in questa posizione e per Di Francesco è la scelta più consona, pur rinunciando ad avere spinta da quella parte.