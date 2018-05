Il primo anno a Roma è sempre difficilissimo per chiunque, qualsiasi allenatore lo sa bene. Ma Eusebio Di Francesco si è tolto grandi soddisfazioni sulla panchina giallorossa: la rimonta sul Barcellona, una finale di Champions League sfiorata, adesso la volontà di chiudere il discorso terzo posto in tempi brevi. Sì, l'ex centrocampista della Roma approdato in panchina dal Sassuolo ha conquistato tutti, giocatori compresi. Non a caso la dirigenza ha già preparato il suo rinnovo di contratto, con un retroscena da svelare che riguarda... la Juventus.



PALLINO DEI BIANCONERI - Prima di diventare il nuovo allenatore della Roma, infatti, Di Francesco era ai primi posti della lista di Marotta e Paratici qualora fosse andato via Max Allegri un anno fa. Dopo la finale di Cardiff si è fatta molto seria la probabilità di vedere un cambio in panchina in casa Juve per ammissione dello stesso Allegri; Di Francesco è stato seguito per mesi e sondato, molto apprezzato per qualità del gioco e capacità di reggere il gruppo da artefice del miracolo Sassuolo nato e decollato con EDF in panchina. La permanenza di Allegri ha fermato questa opportunità, ma oggi la Juve poteva essere davvero allenata da Di Francesco. Incroci del destino.



RINNOVO IN ARRIVO - Adesso la Roma ha preparato un nuovo contratto per lui. Attualmente, Eusebio guadagna 1,5 milioni di euro a stagione: lo attende un aumento che lo porterà a sfondare il muro dei 2 milioni, meritato dopo aver portato circa 100 milioni nelle casse della Roma sfiorando la finale di Kiev e approdando comunque in semifinale di Champions. Il suo accordo attuale con scadenza 2019 verrà così ritoccato e rinnovato, con un prolungamento pluriennale. A fine stagione arriveranno le firme. Eusebio promosso, anche nella Capitale.