"Palermo? Era un sogno, dentro di me c'è sempre quell'orgoglio, quella cosa un poù brutta che mi hanno trattato veramente male quando ero piccolino". E ora, al Palermo, dà la caccia. Antonio Di Gaudio ha steso il Frosinone nel big match della 34esima giornata e rilancia il suo Parma, che vede lì, distante due punti, quel secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta. Secondo posto occupato dal suo Palermo, la squadra della sua città, la dove è cresciuto fino ad arrivare in Primavera. E poi, via: i rosanero che non credono in lui e lui che, in silenzio, riparte dalla Serie D.



POLVERE E GLORIA - Nel 2010 il debutto con il Carpi, club al quale lega la sua carriera nei professionisti: in 5 anni una scalata fenomenale, con tanto di debutto in Serie A nella sconfitta del 23 agosto 2015 a Genova con la Samp, e gol alla seconda presenza contro l'Inter. "Un sogno", realizzando anche la prima rete storica nella massima serie nella tana del Carpi. Poi la retrocessione, il ritorno in B, un'altra Serie A sfiorata, con la finale playoff persa lo scorso anno. In estate l'addio, e l'occasione Parma presa al volo.



LA RIVINCITA - Oggi, con la sua doppietta, ha mandato ko il Frosinone di Moreno Longo, tornando al gol dopo 4 mesi (8 dicembre 2017, 1-1 in casa della Ternana): alla sua prima rete contro i ciociari la panchina e il Tardini sono esplosi di gioia. Due gol per tornare a sorridere, due gol per tornare a volare: dopo il palermitano Calaiò (tripletta proprio col Palermo in settimana ed errore dal dischetto oggi), tocca all'altro siciliano Di Gaudio, il rosanero deluso che può prendersi la sua rivincita contro quelli che "mi ha trattato male".



