L'ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, a Radio Blu: ‘Serve un allenatore che dia un gioco, una filosofia alla Fiorentina. Non capisco perché Sousa deve dire che questa squadra non è sua, e allora di chi è? Sono provocazioni? A cosa servono, io proprio non capisco. Ci avevano detto che la Fiorentina era stata fatta da Corvino e lo stesso Sousa. Queste esternazioni non servono assolutamente a nulla’.