La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Pordenone di lusso con Gerardi (Feralpi Salò) e Perilli (Reggiana), in arrivo c’è anche Malomo (Venezia), mentre Semenzato va a Catania. Il Vicenza pesca a casa Juve con Beruatto, Toure, Scapin (già al Vicenza) e Zanandrea (suo padre giocò a Vicenza); come portiere piace Mazzoni (Livorno). Doppietta Feralpi con Alcibiade (Paganese) e Magnino (Udinese, era a Caserta). La Reggiana come portiere vuole Facchin (Venezia). Al Mestre l’esperto difensore Perna (Maceratese), con Lavagnoli (Renate) e Spagnoli (Sudtirol). Il Pisa è vicino a Izzillo (Juve Stabia). Ufficiale Cristiani (Como) al Siena. Bis Teramo con Mazzocchi (Atalanta) e Milillo (Pescara). Tris Gubbio con Malaccari (Maceratese), De Silvestro (Siracusa) e Lo Porto (Tuttocuoio). Il Matera prende Zommers (Parma). Tanti giovani alla Reggina: ecco Di Livio (Roma, ma è bloccato dal caso di doping emerso alla Ternana), Laezza (Melfi), Cucchietti e Auriletto (Torino), Gatti (Atalanta), Sciamanna (Correggese) e Bezziccheri (Lazio).