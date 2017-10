Torna a parlare il responsabile della comunicazione biancoceleste, Arturo Diaconale, ancora una volta in merito all'annosa vicenda degli adesivi: “Ho sentito l’esigenza di intervenire per portare un po’ di verità in questa storia. In questi giorni la Lazio è stata subissata di accuse ingiustificate, di un linciaggio generale allucinante rispetto a una vicenda che invece non merita né questo linciaggio, né questa accusa continua”. Ospite a ‘Goal di notte’ su ‘Teleroma56’, continua: “La vicenda merita la giusta condanna, che è scontata, è stata ribadita, va ripetuta e contro questi fenomeni bisogna combattere per eliminarli progressivamente. Sono fenomeni antichi perché la politicizzazione delle curve, che non riguarda soltanto la Lazio, risale agli anni ’70. All’Olimpico era iniziata come un fenomeno di estrema sinistra da parte della tifoseria romanista e poi è stata bilanciata dalle altre. Adesso questi fenomeni si stanno rarefacendo e bisogna fare in modo che scompaiano del tutto”. E le contromisure sono già in atto: “Ci vuole prevenzione, repressione giusta ed educazione, cosa che la Lazio nella persona del presidente Lotito ha fatto nel corso di questi ultimi anni, facendo iniziative che sono costate minacce di morte. Ora una parte di questa tifoseria si sta comportando bene: quest’anno non ci sono stati striscioni o cori offensivi, ci sono stati i ‘buu’ fatti da una piccola parte”.