Il referto del Giudice Sportivo, dopo la diciannovesima giornata, ha colpito tre squadre, multate per i comportamento dei propri sostenitori:



- Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale.



- Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo,fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore che provocavano un principio di incendio; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



- Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, lanciato sul terreno di giuoco un piccolo contenitore di succo di frutta pieno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.