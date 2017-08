Continua la guerra a distanza tra Antonio Conte e Diego Costa: il tecnico italiano, infatti, ha messo ai margini del progetto tecnico l'attaccante spagnolo. Tutto normale, se non fosse per il fatto che l'ex Juventus ha scaricato Costa con un sms, atteggiamento che ha infastidito non poco il giocatore che è arrivato allo scontro frontale con il club e Conte.



ROTTURA TOTALE - Già nei gironi scorsi era stata rilanciata dalla stampa inglese la possibilità che l'ex Atletico Madrid denunciasse il club, reo a suo dire di aver ostacolato la sua cessione ai colchoneros. La risposta di Antonio Conte alla situazione relativa a Diego Costa è stata una sonora risata in conferenza stampa; altro comportamento che ha ulteriormente raffreddato i rapporti che sono già ai minimi termini.



LA RISPOSTA DI COSTA - La risposta di Diego Costa, comunque, non si è fatta attendere; il giocatore, infatti, ha attaccato frontalmente Conte in un'intervista rilasciata a MC News: ''Io sono solito parlare faccia a faccia. L'ho sempre fatto sia con il club che con l'allenatore. Non ho mai mandato sms, questo rende l'idea di che persona sia. E' stato un momento di follia, penso sia stata una grande mancanza di rispetto nei miei confronti...''.