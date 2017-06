Diego Costa ha parlato dopo la vittoria di misura per 2-1 sul campo della Macedonia. Queste le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo: “Posso solo aspettare per capire così vorrà fare il Chelsea con me. Ho ancora due anni di contratto. So di avere un contratto con il Chelsea, non so altro al momento. Loro sanno cosa fare con me, io devo solo aspettare per conoscere quale sarà il mio nuovo club”.