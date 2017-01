Portuguese football agent Jorge Mendes met Tianjin Quanjian President Shu Yuhui in China. pic.twitter.com/PtUCMwgDuj — TransferMarkt China (@asaikana) 13 gennaio 2017

Dopo i rumors di una lite avvenuta in allenamento con Antonio conte e la mancata convocazione per la sfida contro il Leicester,ha prova a gettare acqua sul fuoco sulla polemica scoppiata in Premier League. Le voci di un'offerta dalla Cina da 80 milioni per lui agitano i tabloid inglesi, ma l'attaccante spagnolo-brasiliano ha voluto postare sulla propria pagina facebook un messaggio d'affetto verso i Blues: "Come on Chelsea!".- Intanto il suo agente Jorge Mendes è in Cina, dove si è fatto fotografare con il presidente del Tianjin Quanjian, al quale ha regalato una maglietta di Cristiano Ronaldo.