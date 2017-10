Nessuno spostamento. Il prossimo derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria si disputerà come inizialmente previsto sabato 4 novembre alle 20:45.



In mattinata si era diffusa la notizia secondo cui la Federcalcio avrebbe voluto anticipare a sabato le gare del dodicesimo turno di campionato di Juventus e Roma per concedere un giorno in più di riposo ai tanti giocatori prestati dalle due squadre alla nazionale italiana, impegnata nella settimana successiva nel doppio spareggio mondiale con la Svezia. Tale precauzione avrebbe avuto come indiretta conseguenza anche lo slittamento per esigenze televisive della stracittadina genovese dal sabato sera al pomeriggio successivo.



La mancata disponibilità della Roma ad accettare l'anticipo della propria gara in casa della Fiorentina ha però fatto saltare tutto, riportando le tre gare alla collocazione originale.