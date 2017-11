Ancora in missione. Diogo Dalot è il terzino del futuro, la Juventus lo sa bene e non è l'unica: questo laterale destro classe '99 del Porto può diventare uno dei migliori in circolazione, di certo tra i giovani spicca come terzino di qualità, una forza della natura. Ecco perché il Napoli si è mosso da tempo per questo ragazzo, ma la Juventus vuole fare sul serio. E non perde terreno, anzi si attiva per essere sempre più convinta di un eventuale investimento comunque molto oneroso.



NUOVO BLITZ - Protagonista con il Porto B ma pronto al grande salto, l'ultima missione della Juventus per lui è stata in Youth League: gli scout bianconeri lo hanno seguito da vicino e apprezzato, questo terzino ha gamba e può davvero prendersi la scena. Non c'è stata ancora alcuna offerta, ma in agenda ci sarà un incontro con il suo entourage per capire la fattibilità dell'operazione. Intanto, il prezzo sale e la concorrenza è agguerrita: Napoli in primis, ma non solo. Intanto, la Juve è su Dalot. Radar accesi...