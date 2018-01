La Gazzetta dello Sport svela quanto accaduto ieri nell’assemblea della Lega che ha approvato il bando per i diritti tv domestici della Serie A del triennio 2018-21 con 18 voti a favore e l’astensione di Napoli e Roma. "Ci sono tre pacchetti principali, identici per le piattaforme del satellite, del digitale terrestre e degli Over the Top (Internet), con le partite interne ed esterne di 8 squadre, cioè tutte le big tranne la Roma: si tratta di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, Lazio, Sampdoria e Spal, almeno secondo una simulazione su quest’anno. Le altre 12 squadre, tra cui la Roma, sono state spalmate nei due pacchetti esclusivi, D1 e D2, che sono destinati ad essere acquistati in coppia"



Alla fine la Roma si è astenuta, come il Napoli il cui presidente De Laurentiis ha criticato aspramente la strategia messa in atto da Infront contestando il valore attribuito alla Serie A. «Ritiro il Napoli dal campionato», la sua provocazione"