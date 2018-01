Il miracolo su Dawid Kownacki, alla fine, non è servito. Marco Sportiello, però, nonostante la sconfitta e le tre reti subite, ad opera di Fabio Quagliarella, è risultato il migliore della Fiorentina, uno dei pochissimi a salvarsi. Il suo riscatto, al termine della stagione, non è così ovvio e automatico: i viola cercano lo sconto dall'Atalanta - il prezzo prefissato è sei milioni di euro - e in panchina hanno anche il talentuoso Bartolomej Dragowski. Il portiere italiano è in crescita, lo dimostra anche la striscia di imbattibilità conclusasi contro il Milan. Ma per la conferma sul mercato ci sarà da attendere.