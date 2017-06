. I due acquisti più impegnativi dell'estate interista 2016 sono accomunati da molte cose: oltreché dal fatto di essere stati quelli maggiormente costosi, anche dall'essere, e dall'avere. In favore di chi? Ancora una volta,, il consulente di mercato di Suning le cui consulenze si sono rivelate costosissime e nulla più. È quanto Calciomercato.com può rivelarvi in esclusiva, dopo aver visionato i documenti come già era successo nel caso di Gabigol . Con una grossa differenza: che nel caso di Joao Mario l'intreccio di soggetti, percentuali di diritti economici, e parti terze e quarte, è estremamente complesso. Con al centro un gioco fin qui mai visto: il Gioco delle Tre Kappa. Questo gioco va a innestarsi in unQuando Joao Mario viene trasferito dallo Sporting Clube de Portugal all'Inter, il presidente dei Leões, Bruno De Carvalho, rivendica il fatto che il suo club sia capace di vendere a cifre più alte di quanto facciano gli eterni rivali del Benfica, e senza l'aiuto di Jorge Mendes, che del Benfica è ormai il direttore generale di fatto. A dire il vero, nelle parole del presidente sportinguista c'è anche il sollievo di chi sa che se non avesse venduto a un prezzo molto alto, l'utile per il club si sarebbe drasticamente ridotto. Infatti, come svelava la relazione semestrale di gestione della società presentata a febbraio 2012 (periodo della disastrosa presidenza di Luís Godinho Lopes . Quest'ultimo è unche, assieme ai fondi Burnaby Investments, è collegato alla catena dei Quality Sports Investments, una serie di società sparse fra Dublino e l'isola di Jersey, noto paradiso fiscale. Sugli investitori dei fondi Quality, poco si sa. Sono noti invece i nomi dei loro. Uno è, l’uomo più potente del calcio globale nonché fondatore di Gestifute. L'altro è, che in passato è stato dirigente di Umbro (colosso britannico dell’abbigliamento sportivo) e CEO di Manchester United e Chelsea, nonché creatore di Opto Advisers. Va ricordato che nei mesi scorsi, sul conto di Kenyon, si era diffusa la notizia che lo vedeva. Non se n'è più saputo nulla. Altra curiosità, relativa Jorge Mendes: oltre a essere consulente del fondo che deteneva il 25% dei diritti economici di Joao Mario, il capo di Gestifute è stato anche agente del calciatore fino ai primi mesi del 2016. Poi il centrocampista ha deciso di cambiare cavallo, e ha puntato su un certo Kia Joorabchian . E qui si arriva alla parte più interessante della storia.Dunque, perché al conto va aggiunta la. E a questo punto vi aspettereste che l'agente in questione sia Kia Joorabchian. Nossignori. Il signor Kia non è mai stato un agente, e addirittura ne fa un vanto. Lui agisce nel calcio come uomo d'affari, e nella vasta gamma di questi affari c'è pure il controllo dei diritti economici dei calciatori. Ma. Nel caso di Gabigol, la persona in questione è Giuliano Bertolucci.. Si tratta di un cittadino inglese nato in Iran come Joorabchian, nel 1980. Agisce in qualità di rappresentante della società Sport Invest UK e, come mostra il documento che Calciomercato.com vi presenta in esclusiva, incassa iA proposito della figura di Kohansal, si possono fare delle scoperte interessanti grazie a una rapida consultazione del sito Company House Uk. Nella sua scheda personale risultano censite. La più antica è quella di group sales director preso la Greens of Rainham Limited, una società che risulta liquidata. Faceva parte del Greens Motor Group Limited, di cui è possibile trovare notizie su Endole . Scorrendo i nomi delle persone che detengono cariche in Greens Motor Group, ci si trova. Altre due cariche societarie del signor Kohansal, fra quelle censite sul sito di Company House, riguardano Babbo Group Limited e Babbo Restaurant Limited. Anche in queste società il ruolo di Kohansal è group sales director. È cosa nota che il fondatore di Babbo Group sia Kia Joorabchian . Ma i dettagli più interessanti giungono dall'osservazione della quarta società, Fornata Limited, una compagnia che opera nel ramo della ristorazione. Kohansal risulta esserne l'attuale direttore, e in tale posizione è succeduto ad altre due persone . A cedergli la guida della società, il 3 luglio del 2011, è stata la signora. E. Si tratta dell'arzilla signora. Chi è costei? È una specie di leggenda metropolitana, quasi un avatar. Su di lei si è interrogata la stampa britannica, dato che risulta abbia costituito oltre 25 mila società . Il sito di Company House ne conteggia 18.099 . A spiccare è il modus operandi della veneranda fondatrice seriale di società:. Succede così anche nel caso di Fornata Limited. L'allora ottantenne Barbara Kahan risulta "appointed" il 7 febbraio 2011 e "resigned" il 7 febbraio 2011. E la trasparenza domina, in questo gioco delle Tre Kappa.Una considerazione finale.fra acquisizione dei diritti e commissioni per l'intermediazione: 30 + 4 per Gabigol e 45 + 4 per Joao Mario. Di questi 83 milioni,. Ecco il dettaglio:- 40% dei diritti economici di Gabigol allo stesso Gabigol (o chi per lui) = 12 milioni- 20% dei diritti economici di Gabigol a Doyen = 6 milioni- 25% dei diritti economici di Joao Mario a Quality Football Fund Ireland Limited = 9 milioni- Commissione sul trasferimento di Gabigol, pagata a Giuliano Bertolucci = 4 milioni- Commissione sul trasferimento di Joao Mario, pagata a Amir Ali Kohansal = 4 milioni.In totale fanno. Denaro prodotto dal mondo del calcio e andato fuori dal mondo del calcio. Applausi a scena aperta. E arrivederci alla prossima.@pippoevai