La Juventus ha come detto in precedenza da molti,riportato a casa alcuni giocatori importanti,ma se togliamo Pjaca che si e' infortunato e che stara' fermo dai sei agli otto mesi,pur non essendo un titolare, adesso ci si mette anche Mandzukic uscito acciaccato dall'ultima partita in Nazionale,quindi la fascia verra' lasciata a ad Alex Sandro,che pero' non avra' sostituti,quindi il brasiliano rientrato dalla nazionale ha pochissimo tempo per recuperare e ributtarsi in campo con meno di tre giorni di riposo ...Saranno assenze di peso, ma è chiaro che tra le due sfide del San Paolo quella strategicamente più importante è la seconda, la semifinale di Coppa Italia, per il risultato concreto (la finale) che mette in palio. E allora domenica sera forse non si vedrà la miglior Juve, un po' per scelta e un po' per necessità. Ma immaginiamo che in ogni caso per il Napoli non sarà semplice conquistare la tanto agognata vittoria.