18 anni di leggerezza. Non potrebbe essere altrimenti, vista l'età, la più bella. 18 anni sono leggeri anche se sei alto 196 cm, pesi 90 kg e difendi i pali di una delle squadre più importanti a livello mondiale, il Milan, nonostante anni non brillanti. Auguri Gianlguigi Donnarumma, auguri Gigio. Protagonista con Mihajlovic prima e Montella ora, il fresco diciottenne nella sua breve carriera ha già regalato parate importanti, vincenti ed esteticamente fenomenali. Le Classifiche di CM vuole festeggiare questo traguardo importante, mettendo insieme le 10 parate più belle di Donnarumma.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com. Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



DALLA JUVE ALLA... JUVE - Quando vede bianconero, si esalta. La Juventus si è spesso scontrata contro il muro alzato da Donnarumma, chiedere a Dybala, Khedira e Pjanic. L'ultima inutile, ma le prime due sono valse una Supercoppa italiana e una vittoria casalinga di prestigio. Ragnatele dell'incrocio dei pali salvate, come contro Pescara, Sampdoria e Napoli. Ma anche quando c'è da strisciare per terra Gigio non scherza, come dimostra la parata su Muriel. Per non parlare poi dei voli dagli 11 metri. Donnarumma c'è, veloce e reattivo. E leggero, come i 18 anni...



LE 10 PARATE DI DONNARUMMA



1. Donnarumma vs Dybala

2. Donnarumma vs Khedira

3. Donnarumma vs Memushaj

4. Donnarumma vs Totti

5. Donnarumma vs Muriel

6. Donnarumma vs Torreira

7. Donnarumma vs Felipe Anderson

8. Donnarumma vs Pjanic

9. Donnarumma vs Belotti

10. Donnarumma vs Mertens

​

@AngeTaglieri88



















dal minuto 3:04