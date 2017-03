Per un Milan che è al lavoro per conquistare l'Europa, c'è un Milan che sorride già, in Europa. Ha le facce giovani e sorridenti di Gianluigi Donnarumma e Gerard Deulofeu. Uno al debutto dal primo minuto con l'Italia, il più giovane titolare di sempre in azzurro, l'altro riconquistando la Spagna dopo una lunga pausa, rendendo la Roja ancora più imprevedibile. Decisivi in rossonero, decisivi anche con le loro nazionali.



PARO TUTTO - Ha parato tutto, Gigio. Il 12 sulle spalle e non il 99, con la maglia nera sembra ancora più imponente: risponde presente ai tentativi di Lens e compagni, diventando miracoloso su Sneijder, entrato dalla panchina, e i suoi velenosi tentativi. Solo un autogol buca l'erede di Buffon, che, da ottimo portiere, para anche le domande sul mercato: "Rinnovo? Ne parleremo...". Baby fenomeno, la porta azzurra è sicuramente in buone mani. Quella rossonera? Lo deciderà il mercato...



SUPER DEULOFEU - Non è solo la notte di Donnarumma, ma anche quella del '94 spagnolo. Nella sfida contro la Francia vicecampione d'Europa ferma sullo 0-0, Deulofeu entra al 67' al posto di Pedro e cambia la gara: un minuto dopo il suo ingresso si procura il rigore che David Silva trasforma e al 77' si mette in proprio segnando la rete del definitivo 2-0, che ammutolisce lo Stade de France. Suo primo gol con la Roja, riconquistata proprio grazie al Milan: rigenerato, ha ripreso fiducia in sé, il club rossonero, con l'aiuto di Montella, ha rispolverato un talento che si era perso sotto la polvere della Premier League. Anche per lui, però, un futuro tutto da scrivere: il cartellino è dell'Everton, il Barcellona può ricomprarlo a 12 milioni di euro e il Milan non può far altro che guardare. E ascoltare il suo numero 7: "Il mio futuro? E’ bello sentire che il Barcellona mi rivuole, ma i giocatori devono pensare solo al presente, altrimenti si può perdere la testa, il futuro si vedrà". Niente è certo nella Milano rossonera. Tranne il talento, sconfinato, della doppia D: Donnarumma e Deulofeu

