Dopo lo stop degli scorsi giorni, la trattativa tra Torino e Bologna per Godfred Donsah è ora ripresa: nelle ultime ore c'è stata un'apertura da parte della società rossoblù e i dirigenti granata sono tornati a sperare di poter portare in Piemonte il mediano ghanese.



Torino è una destinazione gradita al calciatore, come ha anche ribadito negli scorsi giorni il procuratore Oliver Arthur proprio ai microfoni di Calciomercato.com, i dirigenti granata devono però ancora trovare l'accordo con il Bologna che non sembra intenzionato a vendere Donsah a meno di 8 milioni di euro. Ma il centrocampista non è incedibile e nei prossimi giorni potrebbe cambiare squadra, ma il Torino deve alzare la propria offerta.