La Juventus deve ancora perfezionare in maniera definitiva l'acquisto di Schick, ma già i bianconeri tornano a guardare in casa Sampdoria, dove milita un altro giovane giocatore che ha attirato su di sé gli sguardi di parecchie importanti società in Italia e all'estero. Milan Skriniar, in questa stagione, è cresciuto in maniera esponenziale e le sirene di calciomercato inevitabilmente hanno iniziato a farsi sentire. Tanto che secondo Il Secolo XIX i bianconeri si sarebbero convinti a presentare un'offerta per il centrale, specialmente in caso di partenza di Bonucci. Per il momento da Corso Galileo Ferraris si sarebbero soltanto limitati a far circolare l'indiscrezione, anche per sondare la reazione doriana. I blucerchiati, dal canto loro, riflettono attentamente.



DUBBI SAMP - Va detto innanzitutto che Giampaolo ha posto Skriniar nella lista degli incedibili, al pari di Torreira. L'allenatore ha accettato il sacrificio necessario di Schick, ma ha chiesto a Ferrero e Romei di conservare il più possibile l'intelaiatura della squadra. E la dirigenza doriana sembra intenzionata ad accontentare il più possibile il suo tecnico, ma per la Samp non ci sono incedibili e di fronte ad un'offerta corposa, i blucerchiati si ritroverebbero in difficoltà. Al momento il principale dubbio di Corte Lambruschini è uno: quanto vale Skriniar? Oltre quale cifra si potrebbe trasformare da 'incedibile' a 'sacrificabile'?



VALUTAZIONE - Seguendo l'ormai famosa filosofia della plusvalenza, cedere Skriniar per circa 15 milioni rappresenterebbe un colpaccio dal punto di vista economico, soprattutto se si riflette sul fatto che il giocatore è arrivato un anno e mezzo fa dallo Zilina per 1,4 milioni. Se invece si tiene conto delle quotazioni di mercato dei giovani di talento - e in special modo dei difensori - il valore cresce in maniera esponenziale. E allora ecco che Skriniar potrebbe valere anche più di 20 milioni, sfiorando quasi i 30. Il principale nodo in questo momento per la Samp è proprio quello di tracciare un confine e dare una valutazione del giocatore. Va detto poi che la dirigenza blucerchiata, se dovesse cedere Skriniar, dovrebbe intervenire sul mercato per trovare un centrale da affiancare a Silvestre. Impresa tutt'altro che semplice, anche perchè Giampaolo vorrebbe un giocatore che già sa interpretare la famosa 'linea'.