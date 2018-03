L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund Jadon Sancho ha parlato alla stampa inglese dei motivi che lo hanno portato a lasciare il Manchester City la scorsa estate: "Al City è molto difficile arrivare in prima squadra. Volevo andare via per cercare delle opportunità e tutti hanno capito perché al momento al City c’è Leroy Sane e Patrick Roberts in prestito. Ho pensato subito che il Borussia Dortmund fosse la miglior soluzione per me, sapendo che i giovani possono mettersi in mostra come hanno fatto Dembelè, Pulisic e Isak".