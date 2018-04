Nello shopping sfrenato del Paris Saint-Germain della scorsa estate poteva rientrare anche lui. E invece, Douglas Costa ha fiutato subito che fosse la Juventus la destinazione ideale: crescita tattica, fiducia totale dall'ambiente, voglia di esplodere in un ambiente vincente. Il brasiliano poteva essere del PSG che ha provato a dialogare con il suo entourage, più di un incontro per tentare l'assalto nel giugno 2017; nulla da fare, perché Douglas era in parola con la Juve da tempo, Marotta e Paratici sono stati rapidi e bravi a soffiarlo alla concorrenza. Adesso Costa sta rendendo da prima pagina, è uno dei migliori tra i bianconeri, la sua scelta di firmare con la Juventus si sta rivelando perfetta.



VIA LIBERA AL RISCATTO - Non a caso, nelle prossime settimane si procederà al riscatto di Douglas Costa. La Juve lo avrebbe esercitato a prescindere visti i rapporti col Bayern Monaco pur essendo un semplice e teorico diritto, lo farà con entusiasmo perché il brasiliano ha convinto tutti. Dai dirigenti fino a Max Allegri, così a meno di problemi o sorprese verranno versati 40 milioni di euro più 1 milione di bonus ai bavaresi e Douglas sarà totalmente di proprietà bianconera. Con buona pace del PSG, Al Khelaifi lo avrebbe voluto con sé, esplosività e corsa miste a tecnica pura. La Juventus continuerà a goderselo...