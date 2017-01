Sfortunato fin qui Bartlomjei Dragowski, che non ha trovato spazio nella Fiorentina anche a causa degli infortuni. Al portale PrzegladSportowy.pl però, il portiere classe '97 ha annunciato di non volersene andare da Firenze: "Fortunatamente i legamenti non si sono rotti, e dovrò stare fermo un mese circa, forse qualcosa di più, ma non certamente un anno. Ora i medici mi prepareranno il percorso riabilitativo, ma spero di essere al meglio tra febbraio e marzo. Io via in prestito? No, sono d'accordo con il club e resterò alla Fiorentina. Ora devo stringere i denti e provare a rimettermi in condizione. Ho già rassicurato Dorna (CT della Polonia U-21, ndr) che non sto così male da dover saltare gli Europei a giugno. Anzi, spero di esserci già nell'amichevole di marzo contro l'Italia".