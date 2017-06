Un gioiello da prenotare. L'Inter da settimane è in contatto con gli agenti di Sebastian Driussi, talento classe 1996 di proprietà del River Plate dove ha fatto il definitivo salto di qualità nell'ultima stagione; tra tante voci italiane, nell'ultimo mese solo i nerazzurri si sono attivati per sondare concretamente Driussi. Con un'idea chiara: prendere Sebastian insieme alla Sampdoria, non portarlo subito all'Inter per fargli seguire un percorso di crescita passando da Genova. Discorsi avviati col giocatore, non con il River che pretende i 15 milioni di clausola rescissoria.



VOLONTA' E MANCIO - Il vero problema che sta rallentando l'affare è la volontà di Driussi: vorrebbe da subito una grande squadra, passerebbe dalla Sampdoria solo se avesse garanzie di andare all'Inter in un futuro prossimo. E la concorrenza non manca, corteggiamento serrato; lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini fa sul serio, pensa di pagare la clausola, di sicuro ha aggiunto il nome di Driussi alla lista. E l'Inter resta in fila. Ma gli ostacoli non mancano...