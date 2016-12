"Non c'è assolutamente nulla per Gerson, lo avevamo cercato a luglio ma era incedibile. Un tentativo nei prossimi giorni? Non so cosa succederà con il mercato". Così Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha commentato ai microfoni di Romanews.eu le voci di un presunto interesse per il centrocampista giallorosso.