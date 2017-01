Alexandre Mattos, direttore sportivo del Palmeiras, ha parlato dell'ultimo acquisto Felipe Melo: "La sua carriera parla da sola. Fa parte di quel gruppo di giocatori brasiliani che sono in Europa da più di un decennio, e non c'è da stupirsi se è stato rispettato in Spagna, Italia, Turchia e Brasile. Poi ha fatto parte anche del Brasile che ha giocato la Coppa del Mondo nel 2010. Il Palmeiras ha fatto tutti gli sforzi possibili per averlo qui", le parole riportate da fcinternews.it.