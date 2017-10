Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" di Radio Rai, parlando del rendimento della squadra blucerchiata: "Il rendimento in casa, davanti ai nostri splendidi tifosi, è ottimo. In trasferta abbiamo perso contro l'Inter, una squadra forte, e contro l'Udinese in circostanze particolari dove siamo rimasti in dieci dopo pochi minuti. Però siamo la Sampdoria e dobbiamo migliorare domenica dopo domenica e vogliamo crescere arrivando più un alto possibile. Siamo formati da ragazzi giovani con voglia di arrivare e con ragazzi più esperti che li aiutano a crescere".



Sui meriti di Marco Giampaolo: "Posso dire che abbiamo iniziato bene il campionato, avere un anno di lavoro alle spalle con Giampaolo è molto positivo. La squadra ha una grandissima organizzazione di gioco, abbiamo automatismi consolidati. Lo scoprii quando era il secondo di Adriano Buffoni a Giulianova. La Sampdoria è il club tagliato su misura per lui. E' una società eccezionale che ti può far fare calcio come in un laboratorio: prova schemi, non ha le pressioni di un grandissimo club metropolitano e senza tensioni ha l'opportunità di poter sempre lavorare al meglio anche tramite l'acquisto di giocatori importanti. Ha capito quanto sia importante la Samp per lui, ci penserà bene prima di lasciarla quando arriverà un'opportunità magari più gratificante. La Sampdoria è la squadra giusta per lui".