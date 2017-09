Col mercato ormai concluso da una decina di giorni, è tempo per direttori sportivi e addetti ai lavori di svelare alcuni succulenti retroscena, magari su quelle trattative non andate in porto per questioni di dettagli e con protagoniste alcune delle stelle del nostro campionato. E' il caso, per esempio, del centravanti del Torino e della Nazionale Andrea Belotti, blindato da una clausola rescissoria per l'estero di 100 milioni di euro e rimasto in granata nonostante il forte corteggiamento del Milan.



A rivelarlo, a Torino Channel, è stato il ds Gianluca Petrachi: "Niang è stata una telenovela, con il Milan non è stato facile. Lui ha sempre e solo voluto noi, anche per il rapporto che lo lega a Mihajlovic, ha pure rifiutato un'offerta della Sampdoria. Cairo mi ha dato subito l’ok per trattare con i rossoneri, ma loro hanno cercato di inserire Belotti con un'offerta non congrua. Sono stato io a voler tenere separati i discorsi".