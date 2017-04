L'agente di mercato e esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante commenta così a Radio Bruno Toscana quello che potrebbe essere il prossimo mercato della Fiorentina: 'La Fiorentina è su Vitor Hugo da questa estate, è un giocatore del Palmeiras, forte fisicamente e con discreta esperienza, è da vedere se sia in grado di adattarsi al calcio italiano, sicuramente è un buon prospetto. Deve saper limitare la sua esuberanza fisica. Rodrigo Caio è un prospetto di profilo più alto, fa parte già del giro della Seleçao. Ha qualche limite fisico, perché non è altissimo, ed in Europa ritengo potrebbe fare meglio da mediano incontrista che da centrale grazie alla sua qualità. Ha avuto problemi fisici gravi; non ha superato le visite mediche al Valencia, e l’Atletico Madrid dopo averlo avuto per due mesi non se l’è sentita di metterlo sotto contratto. Si parla di problemi alle ginocchia. Al San Paolo sta facendo bene, e ha fatto bene anche in Nazionale. Due calciatori molto diversi, e Caio ha un costo nettamente più alto di Vitor Hugo, che con 7/8 milioni si prende'.